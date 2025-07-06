В перечне - средства ПВО, транспортные средства и средства РЭБ.

СМИ обнародовали "секретный список" вооружения, которое Украина якобы попросила у Германии. Как пишет издание BILD, украинские военные чиновники передали его немецкому правительству. В списке - средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, Украина, в частности, хочет получить такие средства ПВО: четыре новые ракетные системы "Ирис-Т", 1500 управляемых ракет для системы средней дальности "Ирис-Т SLM", 500 управляемых ракет для системы малой дальности "Ирис-Т SLS", 200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам.

В сфере защищенных транспортных средств Украина просит у немецкого правительства 1000 машин с защитой от мин, 200 гусеничных машин различного исполнения, 30 бронированных машин разминирования, от 20 до 30 бронированных инженерных машин WiSENT, 200 внедорожников для транспортировки спецподразделений.

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Кроме того, в списке - средства радиоэлектронной борьбы, а именно 1000 GPS-глушителей для противодействия вражеским беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

Отмечается, что вооружение, о котором идет речь, оценивается в миллиарды евро.

BILD отметило, что военные круги и промышленные предприятия подтвердили существование этого списка, однако в Министерстве обороны Германии отказались отвечать.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы относительно индивидуальных служб поддержки", - сказал представитель ведомства.

Журналисты напомнили, что бюджет помощи Украине в 2025 году Германия увеличила на 1,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом - с 7,1 до 8,3 миллиарда.

"Возможно, Министерство обороны Бориса Писториуса имеет финансовую свободу действий для выполнения некоторых пожеланий Украины", - предположили они.

Помощь Украине от Германии: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Германия хочет купить Patriot и ракеты для Украины и ведет с США переговоры об этом. По словам спикера немецкого правительства Стефана Корнелиуса, существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне. Он подтвердил, что "по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии".

Также недавно стало известно, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины ипу Ан-196 "Февраль". По данным СМИ, представители правительства Германии подписали соответствующий договор. Источники в силовых структурах Германии рассказали журналистам, что в ближайшие месяцы дроны уже будут готовы к использованию. Ожидается, что Украина сможет наносить ими удары по целям вглубь территории РФ.

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