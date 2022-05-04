Наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля.

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По данным издания, первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было произведено минимум 35 ракетных пусков. До начала апреля запуски шли по нарастающей день за днем.

Наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля, в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего - не менее 56 боеголовок, которые прикрывали отступление российских оккупантов с территории Украины.

Запуски из Беларуси продолжаются и по сей день. Последний пуск был вчера, 3 мая, в 11:35.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что в Беларуси началась внезапная проверка Вооруженных сил. Войска страны продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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