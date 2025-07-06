Британский полковник рассказал, у какой страны лучшая система ПВО в мире

Аналитик считает, что остановка поставок боеприпасов от США может ослабить оборону украинских городов.

Украина постепенно модернизирует свою систему противовоздушной обороны (ПВО), чье качество уже превосходит систему ПВО Великобритании. Тем не менее есть еще одна страна, которая является абсолютным лидером в этой области. Об этом рассказал полковник британской армии в отставке, аналитик Ричард Кемп в эфире 24 Канала.

По его словам, остановка поставок боеприпасов от США может ослабить оборону украинских городов. Тем не менее развитие украинской оборонной промышленности может немного улучшить ситуацию.

Кемп считает, что ни одна страна мира не сравнится с Израилем по качеству системы ПВО. Он подчеркнул, что этому предшествовало несколько факторов.

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"С 1991 года Израиль начал масштабно инвестировать в собственную систему защиты. В общем его атаковали 7 стран. Поэтому Израиль не имеет аналогов в мире", - объяснил аналитик.

Кемп добавил, что важную роль также играет территория. По его словам, Украине труднее защищать себя, так как она больше Израиля. Кроме того, аналитик выразил надежду, что между Израилем и Украиной существует частичный обмен технологиями и информацией.

Германия ведет переговоры с США о поставках Украине систем Patriot

Ранее Bloomberg писало, что Германия ведет переговоры с США о поставках Украине не менее двух дополнительных ЗРК Patriot. Отмечается, что эта тема поднималась во время разговора канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет агентство, также Германия готова покрыть все расходы на поставки. По словам чиновника, они станут возможными благодаря двустороннему соглашению между Германией и США.

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