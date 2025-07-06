По предварительным данным, сначала прогремел взрыв.

Россия сообщила об утечке аммиака в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Власти утверждают, что инцидент произошел во время погрузочных работ на танкере Eco Wizard.

Министерство транспорта РФ в Telegram сообщило, что службы экстренного реагирования терминала работают над локализацией последствий аварии. Кроме того, экипаж из 23 человек эвакуировали, а аварийные службы планируют провести подводную инспекцию судна. При этом ведомство охарактеризовало утечку как "незначительную", но все же созвало экстренное заседание в Ситуационном и информационном центре под председательством министра транспорта Романа Старовойта.

В то же время губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что негативного воздействия на окружающую среду нет.

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В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что утечка на танкере произошла после взрыва.

Согласно сайту vesselfinder.com, судно Eco Wizard было построено в 2024 году и плавает под флагом Маршалловых островов.

Справка УНИАН. Усть-Луга, расположенная недалеко от границы с Эстонией, является одним из ключевых портов России для экспорта нефти, химикатов и удобрений.

Взрывы на танкерах - последние новости

В 2025 году на пяти нефтяных танкерах прогремели взрывы, возможной причиной которых называют диверсии. Все пострадавшие корабли заходили в российские порты за несколько недель до инцидентов.

Последний инцидент с танкером произошел в коцне июня, когда в результате взрыва затопило машинное отделение греческого танкера Vilamoura, который шел вблизи Ливии.

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