Генеральный штаб ВСУ не подтверждал эту информацию.

В ходе наступления оккупационная армия Российской Федерации захватила два украинских населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом свидетельствует обновленная карта украинского аналитического проекта DeepState. Как отмечается в Telegram-канале аналитиков, речь идет о Лобковом и Поддубном. Также российским захватчикам удалось продвинуться возле двух других поселков в этих регионах:

"Враг оккупировал Лобковое и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополья".

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, вчера украинские защитники из 37-й отдельной бригады морской пехоты установили свой флаг в Дачном, что на Днепропетровщине. О захвате этого поселка недавно заявляли оккупанты.

Видео дня

В субботу в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявляли, что сейчас в Днепропетровской области не ведутся бои с оккупационными войсками РФ.

Согласно анализу американского Института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска, вероятно, попытаются окружить Покровск и прорваться с западного направления мимо укрепленной оборонительной линии украинских сил в Донецкой области.

Напомним, на прошлой неделе Силы обороны успешно ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации.

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