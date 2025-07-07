Трампа спросили, почему США не помогут Украине так, как Израилю: что он ответил

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что много помогает Украине в войне с Российской Федерацией.

Во время общения с журналистами американского лидера спросили, почему бы Америке не помочь Украине так же, как страна помогает Израилю. В ответ он снова начал повторять, что полномасштабной войны между Украиной и Россией не произошло бы, если бы он был президентом:

"Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас".

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