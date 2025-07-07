7 июля является интересным днём со многими народными обычаями. Церковный праздник сегодня в Украине посвящен всем украинским святым, а профессиональный - работникам экологической сферы. По староцерковному стилю наступает одно наиболее популярных славянских торжеств.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой праздник 7 июля народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
Самыми всемирно известными именинниками сегодняшней даты считаются композитор Густав Малер, кинорежиссеры Джордж Кьюкор и Витторио де Сика, писатель Роберт Хайнлайн, музыкант Ринго Старр, певец Тото Кутуньо.
Всемирные праздники сегодня, к празднованию которых можно присоединиться, это День шоколада, День любви и мира, День прощения, День языка суахили, японская Танабата.
Какой сегодня праздник в Украине
Упоминания достойны известные люди украинского происхождения, рожденные 7 июля - общественный деятель Владимир Науменко, художник Михаил Мороз, меценат Петр Яцык, живописец Григорий Гавриленко, фотокорреспондент Макс Левин.
Многие украинцы ещё помнят, что сегодня за праздник наступал по старому православному стилю, а именно Ивана Купала. Сейчас его перенесли на 24 июля.
По указу Президента в эту дату наступает День работника природно-охранного дела. Мы поздравляем людей, которые охраняют биологическое разнообразие нашей страны.
Какой сегодня праздник церковный
Ранее в старом стиле 7 июля было известно как Рождество Иоанна Предтечи. С переходом на новоюлианский календарь поменялось и то, какой сегодня церковный праздник стоит отметить. ПЦУ чествует всех праведников и мучеников украинской земли, которые внесены в список святых.
Какой праздник 7 июля народный
Крестьяне проводили этот день за обычными повседневными хлопотами. Украинцы собирали урожай ягод и ранних овощей, делали консервацию на зиму, убирались и стирали белье. Молодежь готовилась к периоду свадеб.
Верующие, которые преданны старому стилю, могут в праздник сегодня отметить Ивана Купала и помолиться Иоанну Крестителю.
Что нельзя делать сегодня
Приметы наших предков о сегодняшней даты предсказывают, каким будет остаток лета и будущий урожай:
- крупная роса указывает на высокую урожайность огурцов;
- если пошел дождь, то июль будет сырым;
- в первую половину дня постоянно меняется погода - к переменчивому августу;
- если соловьи затихли, то похолодает.
Немало у этой даты табу. Поскольку 7 июля - праздник Купала, его запреты связаны с купальскими традициями. Запрещено вредить природе, рубить деревья, мусорить. Также не стоит одалживать деньги и личные вещи.