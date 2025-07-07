Чтобы дата 7 июля прошла удачно, стоит запомнить несколько примет.

7 июля является интересным днём со многими народными обычаями. Церковный праздник сегодня в Украине посвящен всем украинским святым, а профессиональный - работникам экологической сферы. По староцерковному стилю наступает одно наиболее популярных славянских торжеств.

Какой сегодня праздник в мире

Самыми всемирно известными именинниками сегодняшней даты считаются композитор Густав Малер, кинорежиссеры Джордж Кьюкор и Витторио де Сика, писатель Роберт Хайнлайн, музыкант Ринго Старр, певец Тото Кутуньо.

Всемирные праздники сегодня, к празднованию которых можно присоединиться, это День шоколада, День любви и мира, День прощения, День языка суахили, японская Танабата.

Какой сегодня праздник в Украине

Упоминания достойны известные люди украинского происхождения, рожденные 7 июля - общественный деятель Владимир Науменко, художник Михаил Мороз, меценат Петр Яцык, живописец Григорий Гавриленко, фотокорреспондент Макс Левин.

Многие украинцы ещё помнят, что сегодня за праздник наступал по старому православному стилю, а именно Ивана Купала. Сейчас его перенесли на 24 июля.

По указу Президента в эту дату наступает День работника природно-охранного дела. Мы поздравляем людей, которые охраняют биологическое разнообразие нашей страны.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в старом стиле 7 июля было известно как Рождество Иоанна Предтечи. С переходом на новоюлианский календарь поменялось и то, какой сегодня церковный праздник стоит отметить. ПЦУ чествует всех праведников и мучеников украинской земли, которые внесены в список святых.

Какой праздник 7 июля народный

Крестьяне проводили этот день за обычными повседневными хлопотами. Украинцы собирали урожай ягод и ранних овощей, делали консервацию на зиму, убирались и стирали белье. Молодежь готовилась к периоду свадеб.

Верующие, которые преданны старому стилю, могут в праздник сегодня отметить Ивана Купала и помолиться Иоанну Крестителю.

Что нельзя делать сегодня

Приметы наших предков о сегодняшней даты предсказывают, каким будет остаток лета и будущий урожай:

крупная роса указывает на высокую урожайность огурцов;

если пошел дождь, то июль будет сырым;

в первую половину дня постоянно меняется погода - к переменчивому августу;

если соловьи затихли, то похолодает.

Немало у этой даты табу. Поскольку 7 июля - праздник Купала, его запреты связаны с купальскими традициями. Запрещено вредить природе, рубить деревья, мусорить. Также не стоит одалживать деньги и личные вещи.

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