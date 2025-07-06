По словам спецпредставителя президента США, Трамп всегда готов к взаимодействию.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, как прошел телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Известно, что ранее украинский лидер назвал разговор, который состоялся 4 июля, "лучшим за это все время".

В то же время Келлог написал на своей странице в соцсети X:

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"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию".

Кроме того, спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского после его соболезнований по поводу ужасной гибели людей во время наводнения в Техасе.

"Оба президента признают боль потери молодых людей как в мирное, так и в военное время. Сочувствие является ключевой частью лидерства", - заверил Келлог.

Разговор между Трампом и Зеленским - что известно

После разговора с президентом США Зеленский сообщил о новой договоренности с Трампом. По словам главы государства, президенты договорились о соответствующей встрече наших команд.

"Говорили также подробно о способности оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно, что касается дронов и соответствующих технологий", - заверил президент.

Кроме того, лидеры Украины и США обсудили взаимные закупки и инвестиции, обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой, а также другими партнерами.

В то же время издание Axios писало, что Трамп пообещал Зеленскому разобраться, почему остановились поставки помощи. По информации источников, президент США был в курсе последних атак России по Украине и якобы выразил желание помочь.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, что было приостановлено, если вообще было", - заверил источник.

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