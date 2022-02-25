Появилось видео въезда россиян в столицу.

Враг захватил два автомобиля ВСУ, переоделся в форму украинских военных и на скорости движется к центру Киева со стороны Оболони.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

За оккупантами движется колонна вражеских грузовиков.

Активист Сергей Стерненко опубликовал данные захваченных россиянами грузовиков.

Как сообщили в Верховной Раде, диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66. Оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.

"Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", - говорится в сообщении.