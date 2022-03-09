Потери среди украинских защитников "намного-намного меньше чем у врага".

Оккупанты выдают свои потери военной техники за якобы потери Вооруженных Сил Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал во время телемарафона.

Он отметил: "Нашими специалистами выявлено, что большинство информации, которую они подают как уничтожение украинской техники это уничтоженная техника российских войск". По его словам, подают в "таком ракурсе, что это якобы несут потери ВСУ".

Арестович не отрицает, что есть потери среди украинских защитников, но при этом отмечает: "эти потери гораздо меньшие, чем у врага".

Арестович отметил, что руководство Украины прилагает огромные усилия для эвакуации мирных жителей из городов Сумы, Чернигов, Харьков, Бровары, Гостомель, Буча, Мариуполь. "Сегодня утром часть этих коридоров заработала" - отметил он.

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