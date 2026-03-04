'Хочет создать хаос и коллапс': эксперт спрогнозировал, по чем будет бить РФ в Киеве

Он подчеркнул, что россияне будут целиться по водоснабжению и водоотведению.

Россияне будут пытаться создать хаос и коллапс, нанося удары по водоснабжению и водоотведению, в первую очередь, в столице Украины. Об этом сказал в эфире Киев24 военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Для того, чтобы создать хаос и коллапс, россияне действуют абсолютно коварно и очень дерзко, пытаясь разрушить не только нашу энергетику, но и коммуникации, в том числе железнодорожное сообщение", - сказал он.

При этом добавил, что также враг будет пытаться создать атмосферу паники и хаоса, в частности, в столице Украины, и будет целиться по водоснабжению и водоотведению.

По его словам, для того, чтобы у россиян было как можно меньше возможностей для осуществления таких террористических атак, необходимо работать на опережение, уничтожая российские пусковые установки, которыми атакует враг наше государство.

При этом добавил, что какие-либо другие варианты - уговоры, убеждения, на врага не действуют.

Предупреждение Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением. С этой целью они готовят удары по соответствующей инфраструктуре.

Как отметил президент, общины должны сосредоточиться над этим вызовом, а центральная власть должна получать больше ракет для противовоздушной обороны.

