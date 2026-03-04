Производитель скорых 'Ксенко Авто Продакшн' заявил об обысках ГБР и попытке устранить его с рынка

2 марта 2026 года в офисе и на предприятиях компании Ксенко Авто Продакшн Государственное бюро расследований провело обыск, якобы расследуя переплату на поставках машин скорой помощи для одной воинской части. Об этом стало известно из заявления компании.

"Без какого-либо предварительного запроса или хотя бы вызова на допрос, куча правоохранителей из другой области приехали на различные предприятия искать доказательства вымышленного преступления. По их мнению, Ксенко Авто Продакшн купило у импортера Volkswagen уже готовые (!) автомобили скорой помощи за 1,8 млн грн и перепродало их по 3,2 млн грн за штуку. Добросовестные сотрудники убеждены, что стоимость этих автомобилей должна была бы составлять 1,87 млн грн. Уровень некомпетентности не то что поражает, а шокирует. Потому что завод Volkswagen не производит автомобили скорой помощи, а предложенная силовиками стоимость не учитывает затрат на переоборудование автомобиля, медицинский салон и медицинское оборудование. Не учитывает прибыль и уплату налогов. Просто цифра, придуманная какими-то людьми", - отметили в компании.

В компании считают, что подобные действия могут быть продиктованы желанием устранить конкурента перед масштабными закупками, которые планируются.

Видео дня

"Позорная деятельность против предприятия, которое обеспечивает страну лучшими машинами скорой помощи. Автомобили скорой помощи на базе Volkswagen Crafter с красными стрелками на бортах и высококлассным медицинским оборудованием внутри известны почти каждому украинцу. Это именно те скорые, которые спасают украинцев не только в крупных городах, но и на востоке Украины. Их было бы в Украине гораздо больше, но в июле 2023 года Кабмин обязал все учреждения здравоохранения покупать машины скорой помощи через систему электронного каталога по принципу – самое дешевое. По сути, обязал покупать для медиков наименее качественный товар. В результате для Ксенко Авто Продакшн был почти полностью заблокирован рынок госзакупок. Но мы продолжили работу и получили большое количество контрактов и клиентов в частном секторе, среди благотворительных фондов и международных организаций. Именно наши скорые покупались для Медицинской сети "Добробут", Медицинского центра "Импульс", Клиники "Медиком", Into-Sana, Одрекс, ПДМШ / PDMSh, Красный Крест Украины, MK Foundation, Project HOPE Ukraine, подразделений таких оборонных структур, как Служба безопасности Украины, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и многих других", - отметили в компании.

Также за это время в Польше было создано с нуля европейское сертифицированное производство автомобилей скорой помощи, которые были представлены на международных выставках.

В октябре 2025 года в результате российских атак был уничтожен и поврежден транспорт и медицинское оборудование Ксенко Авто Продакшн.

"Восстановить производство было не просто, особенно учитывая блэкауты и низкую температуру в помещениях. Но за 4 месяца мы постепенно начали оправляться от потерь и взяли в работу новые заказы", - сообщили в компании.

Напомним, ранее из-за действий правоохранительных органов более двух лет была заблокирована работа другой компании, поставлявшей продукцию для фронта. По информации народного депутата Галины Янченко, НАБУ более 2,5 лет проводило следственные действия против компании Archer.

"Проводились обыски, изъятие документов и имущества, блокировка счетов в Украине и Чехии. Из-за этого производитель не смог вовремя выполнить государственный контракт, за что заказчик начислил 52 млн грн штрафных санкций. Сегодня НАБУ закрыло дело из-за "недостаточности доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении преступления". Но осадок от этого остался. Это не выглядит как благодарность страны производителю, да еще и в разгар войны", – подчеркнула Янченко.

Вас также могут заинтересовать новости: