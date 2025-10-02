Сейчас это сложно представить, в частности из-за погодных условий, считает Тимочко.

Западные аналитики заявляют о возможной запланированной операции Сил обороны Украины в Крыму на фоне успешных ударов Украины по территории временно оккупированного полуострова. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала" ответил, насколько это возможно.

"Возможно они в этом плане делают анализ, возможно хотят прогнозировать ситуацию, привлечь внимание читателя. Мне сложно это оценить. Если мы наносим удары по российским соединениям в Крыму - мы таким образом прежде всего хотим уничтожать силы логистики, поддержки и резервы противника, которые поддерживают их наступательные порядки на юге Украины", - сказал он.

Тимочко добавил, что сейчас наземную операцию в Крыму довольно сложно представить, особенно на фоне погодных условий, которые пришли вместе с осенне-зимним периодом.

Видео дня

"Начинается сезон дождей, а позже и заморозков. Становится короче световой день. А при сложных погодных условиях те же беспилотники значительно теряют свою эффективность. И для авиации это довольно часто бывает проблемой. Я уже не говорю о наземных силах, которые будут вынуждены двигаться в период болот и раскисания почв. Но такая гипотеза имеет право на жизнь", - отметил Тимочко.

Удары по Крыму - важные новости

Ранее аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк в материале для Sky News написал, что Украина может готовиться к уничтожению Крымского моста или даже десантной операции на территории временно оккупированного полуострова. Он отметил, что об этом свидетельствуют систематические удары украинских защитников по Крыму.

О том, что удар Сил обороны Украины по Крыму вполне возможен, считает и Андрей Рыженко - капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ. Он в частности заявил, что для этого Украина может использовать американские крылатые ракеты Томагавк. В то же время, по словам Рыженко, операция с десантированием украинских защитников на территорию Крыма сейчас нереальна.

Вас также могут заинтересовать новости: