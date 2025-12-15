В городе не работает электротранспорт, а благотворители готовят людям горячие обеды. На помощь прибыли спасатели из других регионов Украины.

Без электроснабжения из-за последних вражеских ударов России остается более 430 тысяч абонентов в Одессе и Одесской области.

По данным начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, по состоянию на 09:00 15 декабря, энергетикам удалось вернуть свет 185 тысячам абонентов.

"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в Одессе и области после массированной вражеской атаки. По состоянию на 9 утра запитаны почти все объекты критической инфраструктуры. За минувшие сутки свет удалось вернуть еще для почти 85 тысяч семей. Всего после атаки электроснабжение восстановлено для более 184,5 тыс. потребителей", - рассказал чиновник.

Он отметил, что аварийные бригады работают круглосуточно, однако разрушения энергетических объектов сложные, поэтому восстановление в отдельных районах требует времени.

"Прошу жителей после восстановления электроснабжения включать электроприборы постепенно, чтобы избежать перегрузок сети", - добавил Кипер.

Как рассказал глава Одесской ГВА Сергей Лысак, по состоянию на утро 15 декабря без тепла остаются около 20 тысяч абонентов в городе. Работы по восстановлению продолжаются. Он заверил, что водоснабжение функционирует, детские сады и школы работают в штатном режиме.

Также чиновник сообщил, что в воскресенье, команда мобильной кухни на колесах Food Train "Укрзализныци" приготовила для одесситов более 5 тысяч горячих обедов - гуманитарная миссия посетила город впервые. Благодаря благотворителям, обеды доставили в терцентры и другие социальные учреждения во всех районах города. По словам Лысака, еду получили пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью.

"Социальные работники также передали горячие обеды своим маломобильным подопечным", - добавил Лысак.

Кроме того, во власти проинформировали о расширении перечня социальных маршрутов на замену неработающему электротранспорту. В частности, вместо трамваев №1 - направление Пересыпского района (просп. Князя Владимира Великого, Николаевская дорога), №5 - Железнодорожный вокзал - Аркадия (через Французский бульвар), №18 - 11 ст. Большого Фонтана - 16 ст. Большого Фонтана, №20 - Херсонский сквер - Хаджибейский лиман. Также вместо троллейбусов маршрута №8 курсирует автобусный маршрут №208 (Железнодорожный вокзал - Суперфосфатный завод), троллейбуса №3 - автобусный маршрут №233 (Застава І - парк Шевченко).

Также, как отмечает Лысак, частные перевозчики увеличивают количество автобусов там, где это возможно.

В региональном главке ГСЧС рассказали, что в Одессу на помощь прибыли спасатели из разных областей Украины.

Во всех районах города размещены автоцистерны, чтобы одесситы могли набрать воды. Также коллеги из других регионов передали генераторы, которые обеспечивают питание котельных, чтобы как можно скорее восстановить жизненно важные ресурсы в городе.

Массированная атака на Одесскую область 13 декабря

В ночь на 13 декабря российская оккупационная армия массированно атаковала Одесскую область дронами и ракетами, в результате чего Одесса осталась без света тепла, воды. Городской электротранспорт остановил работу.

По словам аналитиков, это стало самой масштабной атакой на Одессу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Всего в результате российской атаки было обесточено около 560 тысяч потребителей - это 60% Одесской области.

