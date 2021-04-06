На Донбассе погибли еще двое военных

Один боец погиб в результате обстрелов боевиков, другой подорвался в автомобиле на неизвестном взрывном устройстве.

На Донбассе 6 апреля погибли двое украинских бойцов. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка СХИД. Читайте такжеВойска России продолжают прибывать в ОРДЛО на "неопределенный срок" – разведка Один военный умер от ранений, полученных в результате минометного обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ возле Невельского. Отмечается, что боец умер во время эвакуации. Еще один защитник погиб вблизи Степного в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются. Стягивание войск России к границе Украины 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Яна Ставская

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