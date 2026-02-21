РФ атаковала энергетические объекты и жилой сектор Одессы: есть разрушения и пострадавшие

Повреждены лицей и складские помещения, разрушены жилые дома.

Российская армия в ночь на 21 февраля нанесла по Одессе массированный удар дронами, в результате чего в городе возникли пожары, много разрушений, есть раненые.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, российская армия массированно атаковала город беспилотниками, в частности, энергетические объекты и жилой сектор. В результате атаки полностью разрушены два частных жилых дома, квартира в одноэтажном доме, значительные повреждения получил лицей.

"Повреждены крыши, фасады и остекление в двухэтажном и трехэтажном жилых домах. Сгорели четыре частных и три легковых автомобиля. Пострадали два гражданских человека - 46-летний мужчина, которому помощь оказали на месте, и 70-летний мужчина, которого госпитализировали", - рассказала Верба.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным пресс-службы регионального управления ГСЧС, спасатели одновременно работали на нескольких локациях.

"На одной из улиц произошло разрушение с последующим возгоранием двух частных домов и трех автомобилей. Повреждены еще 8 соседних домов, гаражи и газовая труба. На другой локации в результате попадания произошло разрушение частного дома. Возник пожар на площади 100 кв.м, пострадал человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано повреждение складского здания и возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. Уточняется, что разрушен второй этаж лицея.

Также в Одесском районе повреждена стена и крыша частного двухэтажного дома, где также пострадал человек.

Для ликвидации последствий ночной атаки от ГСЧС были привлечены более 60 пожарных и 17 единиц пожарной техники.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, повреждения получили, в том числе, склады энергетической компании.

Атаки на Одессу - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 17 февраля армия РФ атаковала Одессу, пострадали двое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Повреждениям подверглись энергетическая и гражданская инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары. Пострадал 25-этажный жилой дом - на 22-м этаже повреждены квартира и балкон лестничной клетки. Горело здание СТО, магазины и склад автомобильных шин, сгорели автомобили, повреждены 7 гаражей и т.д.

