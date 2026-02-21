В России похвастались 'чудо-оружием' для сбивания украинских дронов, но есть неудобный нюанс

Никаких визуальных доказательств применения таких программируемых снарядов нет.

Россияне в начале этого месяца во время международной оборонной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии представили 30-мм снаряды с программируемым взрывом для охоты на беспилотники. При этом уже появилось видео, на котором ударный вертолет Ка-52М якобы успешно сбивает такими снарядами украинские дроны.

В то же время эксперты Defense Express отмечают, что, несмотря на заявления, никаких визуальных доказательств применения таких программируемых снарядов на видео не видно.

Зато в кадр неоднократно попадали трассеры, которых нет у программируемых снарядов, но есть у обычных, отмечают аналитики.

"К тому же программируемые снаряды должны были бы взорваться еще на подлете к беспилотнику, а смысла смешивать в одной ленте программируемые и не программируемые просто нет. Также можно обратить внимание и на то, что после первого же попадания на месте беспилотников происходил взрыв. Это является либо следствием детонации боевой части дрона, либо детонации обычного 30-мм осколочно-фугасно-зажигательного 3УОФ8 или осколочно-трассирующего 3УОР6, ведь они сами по себе достаточно мощные", - объясняют в Defense Express.

Кроме того, такие программируемые снаряды поражают цель не взрывом, а шрапнелью, которая разбрасывается после детонации, и вряд ли она сможет инициировать боевую часть дрона, или, по крайней мере, это будет происходить не каждый раз, как на видео.

Поэтому, очевидно, враг пока не применяет новые программируемые 30-мм снаряды. Вместо этого для перехвата беспилотников используют, вероятно, ленту с осколочно-фугасно-зажигательными 3УОФ8 и осколочно-трассирующими 3УОР6, заключают аналитики.

Война дронов в Украине

Ранее СМИ писали, что украинские войска на фронте заворачивают аккумуляторные батареи дронов в стельки для обуви с подогревом, чтобы сохранить их оптимальную температуру во время полета.

Также WSJ писало, что украинские Вооруженные силы успешно используют воздушные шары для ударов вглубь России, а также для разведки, транспортировки и в качестве приманки.

