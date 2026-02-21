Эксперты по этикету назвали 11 привычек, которые мгновенно отталкивают людей

Эти привычки встречаются чаще, чем вы думаете.

Никто не может всегда стопроцентно нравиться другим, и это совершенно нормально. Тем не менее, если люди постоянно и быстро дистанцируются от вас, стоит задуматься о своем поведении. Как пишет Parade, эксперты по этикету говорят, что существуют определенные привычки, которые могут мгновенно вызвать неприязнь у окружающих вас людей. Проверьте, нет ли среди этих токсичных 11 привычек, о которых рассказано ниже, ваших любимых моделей поведения.

1. Говорить: "Я просто веду себя естественно"

"Ничто так не демонстрирует истинное высокомерие, как постоянное утверждение: "Я просто веду себя естественно", чтобы оправдать свое грубое поведение", – говорит эксперт по этикету Ричи Фриман. "Это ничего не оправдывает; это просто демонстрирует неспособность принять ответственность".

2. Чрезмерная политизированность в неполитических ситуациях

Для таких дискуссий есть своё время и место, но, чтобы точно определить подходящую аудиторию, нужно уметь чувствовать обстановку.

"Знайте свою аудиторию, чтобы не тратить силы на разговоры с теми, кому, как вы знаете, всё равно", – делится Фриман.

3. Никогда не признавать свою неправоту

"Никто не любит находиться рядом с человеком, который отказывается признать свою неправоту", – говорит Фриман. "Даже самый высокомерный человек не сможет спорить со статистическим фактом, что ни один человек не прав на 100% времени".

4. Постоянная проверка телефона

"Для некоторых людей телефон стал предметом, приносящим им комфорт и чувство безопасности", – утверждает эксперт по этикету Розалинда Рэндалл. "Другие чувствуют себя важными, постоянно проверяя свои телефоны. Они не хотят упустить возможность заключить важную сделку. Это также может использоваться для избегания или ограничения разговора".

5. Вы рассказываете всё

"Некоторые люди гордятся тем, что они "открытая книга", не понимая, что не всем нравится аудиоверсия", – говорит она. "Другие любят или нуждаются во внимании. Им нужно, чтобы люди видели, насколько прекрасна их жизнь, или они могут стремиться к установлению отношений".

6. Вы перебиваете

"Небольшие перебивания на протяжении разговора могут сделать его интереснее", – делится Рэндалл. "Однако, когда перебивания постоянные или неуместные, это создаст напряжение и прервет разговор".

7. Вы занимаете оборонительную позицию вместо того, чтобы проявлять любопытство

Женевьева (Дженни) Дрейзен, современный эксперт по этикету и личным границам, говорит, что крайне важно быть открытым для новых идей, а не зацикливаться на них по умолчанию.

"Оборонительная позиция препятствует росту и восстановлению. Любопытство способствует пониманию и установлению связи", - отмечает она.

8. Вы хронически опаздываете без объяснений

"Это безразличие ко времени, планам и энергии других людей", – говорит Дрейзен.

9. Вы ставите себя в центр каждого разговора

"Хотя это обычно попытка наладить контакт, часто это создает у других ощущение, что они присутствуют на "шоу о вас", а не участвуют в разговоре", – отмечает Дрейзен.

10. Непрошенные советы

"Без согласия совет часто воспринимается как покровительство, а не как поддержка", - говорит Дрейзен.

11. Грубое отношение к работникам сферы услуг

"Люди замечают, как вы относитесь к тем, кто не может дать отпор", – предупреждает Дрейзен. "Эта привычка сигнализирует о чувстве собственного превосходства и отсутствии эмпатии".

