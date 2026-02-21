Война будет еще долго, поскольку Путин не знает, что делать с Россией потом, - аналитик

За четыре года войны Россия изменилась, превратвшсь из относительного благополучной автократии в стремительно беднеющую тоталитарную диктатуру.

Из-за войны ситуация в России продолжает ухудшаться, но Владимир Путин понятия не имеет, что делать с экономикой и обществом в случае заключения мирного договора. Поэтому он будет продолжать войну. Об этом в интервью каналу "Настоящее время" (проект "Радио Свобода") рассказал немецкий эксперт по вопросам безопасности и обороны Нико Ланге.

По его мнению, Кремль ведет не только классическую войну против Украины, но также внутреннюю "войну" в самой России. И это вызывает определенное недовольство внутри страны.

"Путин абсолютно против интересов России работает. И ситуация в России сейчас намного хуже, чем она была четыре года назад. И я думаю, там, в России, будут дискуссии об этом. Мы видели, как Пригожин ехал на Москву в 2023 году, и я не особенно видел, что кто-то там был готов защищать Путина и кидаться против Пригожина", – отметил аналитик.

По его словам, позиции Путина внутри страны с одной стороны укрепились, поскольку режим эволюционировал из относительно мягкого авторитаризма в более жесткий тоталитаризм. Однако с другой стороны позиции Путина ослабли, поскольку экономическая ситуация в России значительно ухудшилась.

"Путин начал войну, которую он уже 4 года не может выиграть. И очень много, очень много русских людей умирают абсолютно без пользы. Я не думаю, что это может вообще не иметь последствий в будущем", – констатировал Ланге.

Аналитик подчеркнул, что в России сложилась политическая система, где обществу трудно что-то изменить, даже если в народе есть большое недовольство. Однако и Путин в некотором роде стал заложником ситуации.

"Путин хочет продолжать войну. Я думаю, у Путина даже идеи нет, что делать с Россией, если нет войны. Значит, он будет ее продолжать. И он продолжает ее так, как может", – уверен Ланге.

По мнению эксперта, Украина в свою очередь по-прежнему способна обороняться, и капитуляции не будет. Отсюда Ланге делает вывод, что "война продолжится еще долго".

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, Путин оказался в ловушке собственных амбиций в войне против Украины: он не может продолжать конфликт бесконечно из-за истощения экономики России. В то же время он не может пойти на мир без ощутимой "победы", потому что это разрушит его историческое наследие и поставит под угрозу режим.

Между тем Украина в очередной раз отвергла требование отдать Донбасс ради окончания войны. На последнем раунде переговоров в Женеве соответствующее "предложение" озвучили американцы.

