Украинские бойцы ответным огнем остановили дерзкие действия врага.

За минувшие сутки, 5 декабря, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди бойцов не было.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного – применил противотанковые ракетные комплексы.

В пригороде Авдеевки и вблизи Южного боевики открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Ответным огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

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Автор: Дмитрий Захаров