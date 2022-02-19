По данным одного из разведывательных органов Украины, более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

Руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине разрешило брать внеочередные отпуска всем сотрудникам миссии в связи с военно-политической ситуацией в Украине.

Соответствующее письмо среди работников СММ было распространено 13 февраля, сообщает Радио Свобода.

Согласно информации, которую журналисты проекта Радио Свобода Донбасс Реалии получили в одном из разведывательных органов Украины – более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

В то же время почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предостережения на эвакуацию. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.

В миссии, к которой Радио Свобода обратилось за официальным комментарием, не опровергли и не подтвердили эту информацию. В то же время сослались на сообщение для прессы от 13 февраля, в котором говорится о том, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ и дипломатов, чтобы они оставались в Украине и фиксировали обстрелы боевиков на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в Германию и Францию с просьбой усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, предоставив дополнительных наблюдателей.

Как отметила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Украине нужно больше независимых наблюдателей, которые будут проводить верификацию, ведь РФ прибегает к информационным вбросов, объясняя свою агрессию агрессией с украинской стороны.

Она отметила, что украинская сторона надеется, что завтра, 19 февраля, состоится встреча Трехсторонней контактной группы.

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