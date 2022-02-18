Министр подчеркнула, что Украине нужно больше независимых наблюдателей, которые будут проводить верификацию, ведь РФ прибегает к информационным вбросам, объясняя свою агрессию агрессией с украинской стороны.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить мониторинговую миссию ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге относительно ситуации на Донбассе.

Верещук отметила, что украинская сторона надеется, что завтра состоится встреча Трехсторонней контактной группы.

"Мы готовы работать, мы готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы устойчивое прекращение огня продолжалось, режим тишины был восстановлен, а гражданское население не страдало", - отметила она.

По словам министра, Украина обратилась к своим партнерам из Германии и Франции с просьбой усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, предоставив дополнительных наблюдателей.

"Поскольку нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию, ведь РФ прибегает к информационным вбросам, объясняя свою агрессию агрессией с украинской стороны", - подчеркнула Верещук.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова допускать наблюдателей на любые необходимые им точки.

Министр напомнила, что сейчас мониторинговая миссия работают только в светлые часы дня и только на отдельных участках.

"Мы ожидаем на как можно большее количество наблюдателей - УНИАН), потому что нам нужно, чтобы миссия СММ ОБСЕ выполняла свою функцию вдоль линии соприкосновения... Есть еще такой инструмент как СЦКК, как вы знаете, Россия из него вышла и не планирует возвращаться, что свидетельствует о том, что Россия хочет скрыть свои преступления и не хочет четкого мониторинга, который бы показывал реальное состояние дел...",- добавила она.

Напомним, ранее Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на подконтрольную территорию.

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