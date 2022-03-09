По его словам, он убил маленького мальчика.

Украинские спецслужбы перехватили разговор еще одного российского оккупанта, который по телефону рассказывал о том, как убивает мирных жителей Украины.

"Мои руки по локоть в крови. Я жестоко убил мальчика, военных и гражданских", - сказал оккупант.

Также он добавил, что и российская армия несет потери, а сам он родился в рубашке.

"Снайпер стрелял по мне. Но я был в каске, каска спасла", - добавил российский военный.

Кроме того, он отметил, что не знает, когда оккупанты покинут Украину. По его словам, украинские военные не сдаются и держат оборону.

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