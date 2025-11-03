Бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть проблемы с военным учетом. Соответствующая информация представлена в карточке документа.

Основные положения акта:

- Бронирование будет действовать раз в год и не будет освобождать от ответственности;

- Установлен максимальный срок испытания при приеме на работу на предприятия ОПК (45 дней);

- Работодатели могут увольнять работников, если они вовремя не устранили нарушения воинского учета.

Напомним, ранее предприятия ОПК не могли бронировать военнообязанных, которые пригодны к службе в армии, если последние не имели военного билета или не находились на воинском учете.

В начале октября в Верховной Раде приняли закон, который должен был разрешить некоторым предприятиям бронировать работников, не имеющих военно-учетных документов, не уточнивших данные или находящихся в розыске. Решение поддержали 272 народных депутата.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Недавно стало известно о вымогательской схеме, с которой могут столкнуться сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

По словам основателя компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерия Боровика, при подаче документов человек может оказаться в розыске за считанные часы, что сделает невозможной саму процедуру бронирования.

Напомним также, что ранее адвокат объяснила алгоритм действий, которые необходимо предпринять для того, чтобы быстро получить бронь после оплаты штрафа от ТЦК.

