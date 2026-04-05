Россияне заявляют о захвате населенного пункта на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

Такими заявлениями враг пытается посеять панику и дезориентировать общество, объясняют военные.

Российские пропагандистские ресурсы сообщают о "захвате" села Бойково в Запорожской области. Эта информация не соответствует действительности.

Соответствующее заявление сделали в 33-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули, что населенный пункт был и остается под контролем Сил обороны Украины.

"Враг продолжает вести информационные атаки, пытаясь посеять панику и дезориентировать общество", – говорится в заявлении.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 5 апреля по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 128 боевых столкновений с противником. Наиболее активен враг был на Константиновском направлении – там украинские воины отразили 26 атак оккупантов.

Еще 24 попытки атаковать позиции Сил обороны российские захватчики осуществили на Покровском направлении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в марте 2026 года российские оккупационные войска понесли самые большие потери за всю войну. По его словам, только с помощью дронов было ликвидировано или тяжело ранено 33 988 российских военных. Общие же потери превысили 35 тысяч оккупантов.

