По мнению нардепа, Украине нужно максимально оттягивать мирные договоренности и улучшать позиции.

Нынешний момент является худшим с начала 2022 года для переговоров о мире. Об этом народный депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказал в эфире "Суспільного".

"Я считаю, что мы сейчас в одном из худших положений с начала 2022 года по переговорам. И на это влияет непосредственно ситуация на фронте, вокруг которого создан такой ореол проигрыша", - сказал он.

По словам депутата, действительно есть сложные направления, где противник нас продавливает, но вообще критической ситуации на фронте точно нет.

"Я общался со своими некоторыми коллегами из Штатов, сенаторами. Для них слово Покровск уже стало таким именем, которое ассоциирует весь Донбасс. Они говорят, вы же потеряете Покровск, я говорю: "Ну, пока не потеряли, и еще вопрос, потеряем ли". Для них Покровск - это как будто мы потеряем весь Донбасс... Это первое, что мы создали за столом переговоров. Это также, я знаю, звучит, что вы сейчас Покровск потеряете", - объяснил депутат.

Дополнительным фактором стала коррупционная история, которую, по его словам, также показали как угрозу для всей системы управления.

"Второе - это коррупционный скандал, который у нас был, и который нам также вспоминают: а смотрите, вы просите средства, а сами там разворовываете, у вас воруют, вы ничего не контролируете, и во власти у вас огромная коррупция. И с этими кейсами мы идем на переговоры говорить: "А давайте достойный мир, справедливый мир" и, конечно, трудно на таких условиях о чем-то серьезно договариваться", - считает Костенко.

По его мнению, нам нужно максимально оттягивать время и улучшать свои позиции.

"В противном случае нас просто принудят к тому, что не заслужили ни мы, как нация и народ, ни наши солдаты, которые бьются за наше государство", - резюмировал он.

Мирные переговоры по окончанию войны

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной поездке в Лондон на следующей неделе. Однако он подчеркнул, что перед этим визитом планирует разговор с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах, относительно мирного плана.

В то же время во время переговоров на этой неделе представители США и Украины договорились о "рамках мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания длительного мира". В частности Reuters написал, что такие переговоры будут продолжаться.

Обе стороны отметили, что реальный прогресс в достижении любого соглашения будет зависеть от готовности РФ показать серьезную приверженность к долгосрочному миру, среди которых шаги по деэскалации и прекращения убийств.

