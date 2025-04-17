От количества сил и средств ВСУ, а также качества фортификаций будет зависеть, удастся ли сделать невозможным осуществление планов российских захватчиков.

Российские войска, которые сосредоточены в Курской области, будут использованы с целью продвижения вглубь Сумщины. Об этом военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт отметил, что на Курщине находится более 60 тысяч российских войск.

"Эта группировка, вполне возможно, частично будет использована для попытки продвинуться на Сумщину, создать так называемую "буферную зону" вглубь нашей территории. Удастся ли это им или нет? Мы эти планы понимаем", - сказал Гетьман.

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Он убежден, что способность Сил обороны Украины не допустить реализации планов оккупантов будет зависеть от количества сил и средств, качества фортификаций и всех возведенных оборонительных позиций.

"Если нам хватит оружия и людей, которые могут дать отпор, то конечно - они не продвинутся. Если это нам сделать не удастся по разным причинам - причинам не очень быстрой мобилизации, поставки оружия, потому что разговоров очень много, а поставки идут не так, как бы нам хотелось. Мы оружие получаем, но не в том количестве, в котором нужно", - сказал Гетьман.

Возможность наступления россиян на Сумщине

Как сообщал УНИАН, по мнению ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, линия фронта на севере прогибается или выстраивается в зависимости от сил и возможностей сторон. И как далеко пойдут россияне, зависит исключительно от их возможностей.

В то же время, россияне могут попытаться развить серьезное наступление, но их ждет на Сумщине три линии фортификаций. Сейчас россияне кое-где доходят до первой линии и пытаются выяснить, насколько серьезное сопротивление их ждет со стороны ВСУ.

По мнению Дикого, россияне точно понимают, что сумская линии обороны Украины - это не Курщина, а реально подготовленная линия обороны.

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