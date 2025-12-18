Командир 225 ОШП Олег Ширяев: Именно пехота определяет линию боевого соприкосновения

Он отметил, что вместе с давлением врага проблемы создают подразделения, которые несанкционированно оставляют свои позиции.

Ситуация вокруг Гуляйполя является сложной. Вместе с давлением врага проблемы создают подразделения, которые несанкционированно покидают свои позиции, заявил в интервью РБК-Украина командир 225 ОШП, Герой Украины Олег Ширяев.

"На Гуляйполе удерживаем плацдармы, там сейчас тяжело. Противник не жалеет сил и средств, чтобы продавить нашу оборону. Наш полк сейчас присутствует еще на пяти направлениях фронта. Всюду давление, но необходимо держаться", - рассказал Ширяев в интервью.

В то же время, не называя конкретных подразделений и позиций, он напомнил, что разрешение на отход дает старший начальник.

"Если такого разрешения нет, то никто не имеет права отходить... Нас тоже продавливали в Часовом Яру. Но мы единственные, кто оставались за каналом. Единственные, кто держались. Вот такая история 225. Да, мы несли потери, но сколько п...ров там легло! Включая командира батальона", - комментирует командир 225 отдельного штурмового полка.

Ширяев подчеркнул, что в современной армии именно пехота определяет линию боевого соприкосновения.

"Без пехоты на земле нет продвижения, ничего... Если вы бросили оружие и без знаков различия побежали полями-огородами, то как вы собираетесь освобождать земли?", - спрашивает он.

Ранее сообщалось, что 225 отдельный штурмовой полк создал новый рубеж обороны под Гуляйполем и помог удержать город.