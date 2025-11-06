Эти удары повлияли на стабильность обеспечения подразделений российской оккупационной армии на фронте.

В Российской Федерации Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" сожгло десятки локомотивов, которыми перевозят оружие для войны против Украины.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Движение "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры врага.

Отмечается, что повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны РФ против Украины и сейчас являются одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории России.

Целями ударов стали локомотивы, которые россияне используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.

"Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, которые обеспечивали перевозку военных грузов", - сообщили в ГУР.

Так, отмечают в разведке, удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений российской армии на фронте.

В ГУР также подчеркнули, что сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

Как сообщал УНИАН, ранее Силы обороны уничтожили в Донецке базу "Шахедов" после тщательной многомесячной подготовки.

"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины. Глаза и Жало - червивый ужас", - рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Кроме того, по сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России. Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 5.6% от всей переработки в России.

