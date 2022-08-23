Оккупанты сообщают, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов.

Во вторник, 23 августа, ресурсы боевиков и росСМИ сообщили о том, что зафиксировано прямое попадание в здание "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в центре оккупированного Донецка.

"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар", - говорится в сообщении одного из сайтов террористов Донецкой области.

Оккупанты сообщают, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов. Традиционно во всем обвиняют украинские Вооруженные силы.

Позже ресурсы террористов уточнили, что главарь "ДНР" Денис Пушилин жив, он не пострадал в результате "прилета".

Напомним, что в начале июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражеской базе с боеприпасами и горюче-смазочными материалами во временно оккупированном Донецке.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что благодаря HIMARS россияне знают, что им конец.

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