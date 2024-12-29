Сезон штормов продлится минимум два-три месяца.

Защитные сооружения, которые российские захватчики в течение длительного времени строили возле Керченского моста, находятся в неудовлетворительном состоянии. Как пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, вероятно на часть "заборов" повлияли погодные условия, в частности, штормовое море.

По его словам, в любом случае, информация требует верификации, но изменения в системах заграждения, которые оккупанты "вдохновенно" обустраивали фактически весь теплый период этого года, вполне ожидаемы.

"Вполне ожидаемо, что в результате штормов, еще даже в этом году достаточно большое количество (сооружений - УНИАН) вышло из строя, не выполняет свой функционал. Вероятнее всего, можно сделать вывод, что природа всегда вмешивается. Керченский пролив довольно динамичный и всегда таким был и россияне пытались это максимально учесть", - сказал спикер в эфире телемарафона.

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Как отметил Плетенчук, в частности, захватчики вокруг путепровода строили "непонятные параллельные сооружения", затапливали элементы защиты (баржи), и соответственно, строили заборы в Черном море. Однако, по состоянию на сейчас, большое количество этих заграждений, судя по всему, не функционально, а сезон штормов продлится минимум два-три месяца.

"Поэтому скоро мы увидим еще больше результатов вмешательства "генерала шторма", который помогает нам", - подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

Он добавил, что сейчас ситуация в Азово-Черноморской акватории остается неизменной. В частности, в Азовском море длительное время обстановка стабильная, даже положительная для Украины. Это, по словам Плетенчука, выражается в том, что там вообще отсутствуют вражеские корабли.

"Отсутствуют они из-за того, что враг, в первую очередь, понимает - он находится в зоне поражения Военно-морских сил, в том числе. В Черном море находится субмарина, которая выполняет задачи по охране пункта базирования в Новороссийске", - добавил военный.

Крымский мост - новости

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Крымский (Керченский) мост Силы обороны до сих пор не уничтожили, в том числе из-за того, что он, возможно, станет своеобразным ультиматумом. По мнению аналитика, оккупантам могут позволить сбежать из оккупированного Крыма именно по этому путепроводу, а сейчас невозможно уничтожить этот путепровод из-за объективных факторов, среди которых то, что россияне сконцентрировали там большое количество средств противовоздушной обороны. В то же время он акцентировал, что Керченский мост и сейчас выполняет очень важную роль в вопросах обеспечения российских войск.

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