Мост и сейчас выполняет очень важную роль в вопросах обеспечения российских военных.

Крымский (Керченский) мост Силы обороны до сих пор не уничтожили, в том числе из-за того, что он станет своеобразным ультиматумом. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупантам могут позволить сбежать из оккупированного Крыма именно по этому путепроводу.

По словам эксперта, сейчас невозможно уничтожить этот путепровод из-за объективных факторов, среди которых то, что россияне сконцентрировали там большое количество средств противовоздушной обороны.

"Есть другие элементы, другие факторы, я бы сказал, политико-стратегического комплекса, поскольку этот мост будет играть очень важную роль, когда с временно оккупированного полуострова Крым будут бежать оккупанты. Ну, они же не будут через Азовское и Черное море оттуда бежать", - считает аналитик.

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Свое мнение он аргументирует тем, что у РФ и так много проблем с судами, которые время от времени попадают в аварии при выходе в море. Поэтому эвакуироваться из АРК захватчики будут именно по мосту.

В то же время он акцентирует, что Керченский мост и сейчас выполняет очень важную роль в вопросах обеспечения российских войск:

"Во-первых, это группа "обороны Крыма", которая находится именно на полуострове - почти 12 000 личного состава. Во-вторых, группа войск "Днепр" - более 125 000 личного состава в Херсонской и частично Запорожской областях. Также это частично группа "Восток" - на юго-западной и западной части Донецкой области, на границе с Запорожьем".

Как сказал Коваленко, почти полноценно две и неполноценно почти три группы войск обеспечивается через Керченский мост и через временно оккупированный полуостров Крым.

"Поэтому мост уничтожить нужно прямо сейчас. Но, думаю, все же, Керченский мост в каком-то смысле действительно будет выступать неким элементом ультиматума, то есть объект не уничтожат без предупреждения", - резюмировал аналитик.

Ситуация с Керченским мостом - последние новости

Как сообщал УНИАН, из-за отсутствия больших паромов россияне для обеспечения, в частности, топливом своих подразделений в Крыму вынужденно делают это крайне опасным способом - используют автомобильные цистерны, которые транспортируют топливо по суше.

Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что захватчики также используют железную дорогу на поврежденном Керченском мосту, который может не выдержать нагрузки.

Как уточнил представитель ВМС, цистерны с топливом ранее около месяца стояли, ожидая переправки на полуостров и их в основном перебрасывали на пути паромов. Но выбора у оккупантов нет, и они вынуждены рисковать, потому что конструктивная нагрузка на мост довольно серьезная после полученных повреждений, и это - опасные грузы.

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