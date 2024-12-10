Керченский мост в ближайшее время может стать целью номер для поражения.

В Украине могут готовить "сюрпризы" для поражения незаконного Керченского моста, который соединяет временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили мнение о морских дронах с установленным пулеметным модулем, которые были замечены на видео СБУ во время атаки на российскую авиацию и катера в Керченской бухте

Эксперт обратил внимание, что некоторые западные аналитики поспешили высказать предположение, что морские дроны якобы неэффективны.

Видео дня

"То, что у турок было на уровне эксперимента, на уровне опытных образцов, как мы видим, установка пулеметов или зенитных ракет - у нас это уже работает, и я думаю, что есть еще определенные сюрпризы, которые придерживают скорее всего для удара по основной цели в оккупированном Крыму - это собственно Керченский мост, который, я думаю, что в ближайшее время станет целью номер один и для ракетчиков и для морских дронов", - сказал Жирохов.

Спецоперация СБУ в Керченской бухте - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря морские дроны СБУ "Sea ВаЬу" поразили российские вертолеты, самолеты и баржу российских оккупантов в Керченской бухте - среди оккупантов есть убитые и раненые. Баржа транспортировала военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста. На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

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