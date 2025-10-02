Спикер ВМС также рассказал об экологической катастрофе, к которой ведет беспощадная эксплуатация полуострова Крым.

Деоккупация полуострова Крыма может вызвать крах Российской Федерации, как империи.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук. Он пояснил, что удары по объектам противовоздушной обороны (ПВО) и военных полигонах, в частности на оккупированном полуострове, имеют целью "расчистить" пространство для дальнейших действий.

По его словам, чтобы влиять на противника на его территории или на оккупированных землях, нужно устранить препятствия, которые не дают получить преимущество в воздухе - а это, в свою очередь, дает и преимущество на земле. Поэтому, как отметил Плетенчук, уничтожение вражеских средств противодействия, прежде всего ПВО, является приоритетной целью, с которой начинаются любые другие операции.

Видео дня

На вопрос, может ли освобождение Крыма привести к краху российской армии, спикер ВМС отметил, что некоторые аналитики так считают, и в этом есть логика. Он подчеркнул, что возвращение большого аванпоста, который дает противнику возможность влиять на театр боевых действий и действовать в определенной части морской акватории, может иметь серьезные идеологические, стратегические и тактические последствия. Крым, по словам Плетенчука, является своеобразным "ключом", который усиливает потенциал противника, поэтому его потеря для оккупанта могла бы стать значительным ударом.

"Очень важно, когда вы забираете у врага большой аванпост, который ему позволяет влиять на театр боевых действий, или воплощать свои планы в определенной части морской акватории. Крым - это своеобразный ключик, который может стать "консервным ключом" для российской "империи"", - подчеркнул военный.

Относительно имеющихся проблем оккупантов на полуострове, он сообщил, что их хватает с 2014 года, а сейчас они обостряются. Среди главных вызовов для врага Плетенчук назвал нехватку топлива и дефицит воды: этим летом засушливая погода только усугубила ситуацию.

Он также обратил внимание на экологические последствия варварской эксплуатации Крыма оккупантами - в частности на практику интенсивного откачки воды и бурения скважин, что, по мнению ученых, грозит засолением почв и дальнейшим ухудшением экологического состояния. По его оценке, такие действия постепенно превращают полуостров в экологически деградированную территорию, какой он был до восстановления водоснабжения украинской стороной.

Ситуация в оккупированном Крыму

Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал УНИАН, что российские оккупанты построили на территории АРК, разветвленную военную "сеть", в составе которой Севастополь. Этот украинский город, захваченный захватчиками еще в 2014 году, намного удобнее для навигации, чем Новороссийск (РФ), где сейчас базируется боеспособная часть Черноморского флота РФ. Сейчас на территории Крыма сосредоточено значительное количество военных объектов врага - пункты постоянной дислокации, места хранения техники и пребывания личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: