В ООН призвали разблокировать работу КПВВ на Донбассе

На востоке Украины в настоящее время пересечение линии разграничения возможно на КПВВ в Станице Луганской.

В Организации Объединенных Наций призывают разблокировать пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда из гуманитарных соображений.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в социальной сети Facebook.

В частности, наблюдатели ООН заявили, что продолжают отслеживать ситуацию на контрольных пунктах въезда-выезда на востоке Украины. В этой связи они посетили единственный полноценно работающий КВПП в Станице Луганской.

"Мы призываем всех соответствующих действующих субъектов на линии разграничения обеспечить, чтобы пересечение по гуманитарным соображениям не останавливалось, и чтобы люди могли пересекать линию разграничения быстро, безопасно и с достоинством, чтобы не оставаться заблокированными в серой зоне", - отметили в миссии ООН.

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Как сообщал УНИАН, с 11 июня боевики блокируют работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня - еще и КПВВ «Новотроицкое».

В КПВВ «Станица Луганская» пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на вход на контролируемую территорию - с 7:00 до 20:00. Вчера этот КПВВ пересекли более 800 человек.

Пропускные операции в КПВВ «Майорское» и «Гнутово» в настоящее время не осуществляются.

С начала текущих суток обстановка на линии боевого столкновения на Донбассе резко обострилась: российско-оккупационные войска по состоянию на 12:00 совершили 12 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил и применили минометы по Зайцево.

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