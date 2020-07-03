В ООН призвали разблокировать работу КПВВ на Донбассе
В Организации Объединенных Наций призывают разблокировать пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда из гуманитарных соображений.
Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в социальной сети Facebook.
В частности, наблюдатели ООН заявили, что продолжают отслеживать ситуацию на контрольных пунктах въезда-выезда на востоке Украины. В этой связи они посетили единственный полноценно работающий КВПП в Станице Луганской.
"Мы призываем всех соответствующих действующих субъектов на линии разграничения обеспечить, чтобы пересечение по гуманитарным соображениям не останавливалось, и чтобы люди могли пересекать линию разграничения быстро, безопасно и с достоинством, чтобы не оставаться заблокированными в серой зоне", - отметили в миссии ООН.
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Как сообщал УНИАН, с 11 июня боевики блокируют работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня - еще и КПВВ «Новотроицкое».
В КПВВ «Станица Луганская» пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на вход на контролируемую территорию - с 7:00 до 20:00. Вчера этот КПВВ пересекли более 800 человек.
Пропускные операции в КПВВ «Майорское» и «Гнутово» в настоящее время не осуществляются.
С начала текущих суток обстановка на линии боевого столкновения на Донбассе резко обострилась: российско-оккупационные войска по состоянию на 12:00 совершили 12 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил и применили минометы по Зайцево.
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