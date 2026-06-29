Россия прорвала границу еще на одном направлении в Харьковской области, – СМИ

Оккупанты уже неделю удерживают позиции в поселке.

Российские захватчики не прекращают попыток проникнуть через границу с Украиной в Харьковской области и движутся в сторону поселка Козача Лопань. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарии Сил обороны.

Отмечается, что оккупанты уже как минимум неделю фиксируются в населенном пункте Козача Лопань, расположенном в 2 км от границы с РФ.

"Враг предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Козачей Лопани, осуществив тактическое вклинение на участке государственной границы Украины в районе населенного пункта Гранов. Силами обороны фиксируются реальные попытки пересечения границы и инфильтрации российских подразделений в направлении Козачей Лопани", – отметили в пресс-службе группировки Объединенных сил (ООС).

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По их данным, боевые действия продолжаются между селами Гранов и Казачья Лопань. В то же время военные отмечают, что российским захватчикам удалось добраться непосредственно до Казачьей Лопани. Однако пока сложно сказать, сколько именно своих войск РФ ввела в этот населенный пункт.

"Наши активно направляют туда беспилотники. Все началось с потери Ветеринарки (с. Ветеринарное на границе с РФ, к северу от Козачей Лопани – УП), за это пару месяцев назад сняли с должности предыдущего комбрига", – отметил военный.

В Дергачевской МВА отметили, что РФ уже около 2–3 месяцев добивается определенных успехов на хуторах, входящих в состав населенного пункта Казачья Лопань. Речь идет, в частности, о Ветеринарном, Гранове и Шевченко. Отмечается, что оккупанты заняли эти хутора и оттуда пытаются пробиться к самой Казачьей Лопани.

Как сообщают военные, РФ на этом направлении прикрывается гражданскими лицами, в частности переодеваясь в их одежду, чтобы проникнуть на улицы, ближайшие к государственной границе. В настоящее время в Козачьей Лопани проживает более 100 гражданских лиц.

Издание со ссылкой на аналитический портал DeepState также отмечает, что поселки Ветеринарное и Гранов – это пятая и шестая точки инфильтрации россиян в Харьковской области.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее пресс-секретарь Сил обороны Юга, полковник ВСУ Владислав Волошин сообщал, что РФ поставила целью окончательно захватить Гуляйполе в Запорожской области до конца июня. По словам Волошина, в настоящее время Силы обороны продолжают удерживать позиции на окраинах города.

Между тем Reuters пишет о сложной ситуации для Сил обороны в районе Константиновки. Издание отмечает, что в настоящее время бои уже идут непосредственно в городе. И, по мнению экспертов, его падение – это лишь вопрос времени.

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