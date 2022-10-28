Также предупреждение о воздушной тревоге включается, когда есть информация, что Россия планирует применить зенитные ракеты по наземным целям.

В ВСУ объяснили, при каких условиях в Украине включают сигнал о воздушной тревоге. Это делается всегда, когда есть угроза населению, военным и всему, что есть в стране.

Как рассказал в эфире "Украинского радио" Юрий Игнат, полковник, представитель Воздушных Сил ВСУ, тревога может быть связана с ракетной атакой из акватории Черного или Азовского моря, или же когда вылетают самолеты стратегической авиации ― бомбардировщики Ту-160 или Ту-195.

"Соответственно, сразу поступает оперативная информация о том, что есть высокая вероятность запуска ракет, в таком случае включается воздушная тревога", - говорит Игнат.

Также предупреждение о воздушной тревоге включается, когда есть информация, что Россия планирует применить зенитные ракеты по наземным целям, например, С-300. То же касается РСЗО.

Но, успокоил Игнат, воздушная тревога не всегда сопровождается задачей ударов и разрушениями.

Атаки России с воздуха

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину государство-агрессор наносит удары с воздуха. Целями захватчиков становятся как критически важные объекты, так и жилые дома.

Кроме атак "высокоточными" ракетами, РФ начала применять иранские дроны-камикадзе. Среди последних кровавых атак ними - по Киеву 17 октября.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские военные уничтожают более 85% иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми российские оккупанты пытаются бить по Украине.

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