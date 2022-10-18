Еще одна жертва россиян в Киеве - пожилая женщина, сообщил мэр.

В Киеве возросло число погибших в результате массированной вражеской атаки иранскими дронами, совершенной в понедельник, 17 октября.

В центре столицы под завалами поврежденного беспилотником дома нашли тело пожилой женщины, написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

Чиновник отметил, что в доме продолжаются поисково-спасательные работы, оттуда вывозят строительный мусор.

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"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, достали тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября", - отметил Кличко.

Россия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе 17 октября - важнейшие новости

Утром РФ запустила в сторону столицы Украины 28 иранских дронов. Большинство вражеских беспилотников сбили защитники нашего государства, но в столице есть пять "прилетов".

В частности, вражеский дрон в Шевченковском районе попал в жилой дом, под завалами оказались люди. Впоследствии стало известно, что жертвами вражеской атаки стали четыре человека, среди них есть беременная женщина.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что иранские беспилотники летели с юга.

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