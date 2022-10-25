Во время его визита в Корюковку в городе началась воздушная тревога.

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который впервые посетил Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, пришлось более часа провести в укрытии на Черниговщине.

Об этом сообщили немецкие журналисты, которые сопровождали президента в поездке.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Черниговской областной военной администрации.

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"Воздушная тревога началась тогда, когда Штайнмайер разговаривал с Корюковским городским головой Ратаном Ахметовым", – сообщили в ОВА.

Вместе с гостем в укрытие спустились председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, председатель Корюковской РОА Иван Ващенко, а также местные жители. Воздушная тревога продолжалась в Черниговской области с 11:29 до 12:36.

По словам Ахмедова, во время встречи он успел поздороваться с президентом Штайнмайером, и тот вспомнил, что в прошлом году в это время тоже посещал Корюковку. Потом пришлось идти в укрытие.

"Мы провели в укрытии более часа, и даже после отбоя тревоги еще общались. Президенту Германии было интересно услышать истории местных жителей, как они пережили оккупацию, как останавливали российские танки. В хранилище находились волонтеры, родственники тех, кого приютила Германия, обычные местные жители", – рассказал он корреспонденту УНИАН.

Ахмедов также сообщил, что Штайнмайер выполнил прошлогоднее обещание и теперь у Корюковки будет город-партнер в Германии. Это городок Вальдкирх. Также немецкая сторона передала местной общине специальную машину, перерабатывающую древесину в щепу для отопления.

В социальных сетях активно обсуждают пребывание президента Германии в укрытии.

Один из пользователей отметил, что обычно политики посещают Бучу, Ирпень или Бородянку на Киевщине, известных своими разрушениями и большим количеством погибших и замученных российскими военными местных жителей.

"Однако именно в Корюковке на Черниговщине в марте 1943 года нацисты расстреляли и сожгли 6700 жителей села", - уточнил он.

Журналистка Ульяна Стельмашова отметила, что символизм фото, где Штайнмайер сидит в бомбоубежище вместе с обычными людьми, зашкаливает.

"Формула Штайнмайера" в действии. Именно этот политик является автором так называемой "формулы Штайнмайера" 2015 года. "Формула" призвала ввести так называемый "особый статус" для оккупированных Россией и пророссийскими сепаратистами территорий. Сегодня Штайнмайер увидел результат своей формулы. Сам оказался в своей формуле", – написала она.

Штайнмайер в Украине

Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Визит не анонсировали заранее.

Президент намеревался посетить Украину еще в апреле. Штайнмайер хотел прибыть в Киев в составе иностранной делегации. По информации BILD, в офис Федерального президента поступило четкое заявление о том, что сейчас Киев не готов к таким встречам. Это якобы связано с его тесными связями с Россией.

"Формула Штайнмайера"

Президент Германии известен как автор так называемой "формулы Штайнмайера". Так называют предложенный им в октябре 2015 году механизм выполнения Минских соглашений.

"Формула", которая должна была привести к урегулированию ситуации на востоке Украины, предусматривала проведение местных выборов в ОРДЛО и постоянное вступление в силу об особом местном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно с имплементацией этого закона – вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

Вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" поднимали на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года во Франции. Тогда украинцы отреагировали на возможное применение формулы акциями протеста.

Летом 2021 года в Министерстве иностранных дел Германии призвали Украину выполнить договоренности по итогам "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года и имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

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