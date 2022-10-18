С понедельника уничтожено 51 БПЛА "Shahed-136".

Украинские военные уничтожают более 85% иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупанты пытаются бить по Украине.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"В основном они запускают их с южного направления. Это может быть как Крым, так и оккупированная территория где-то на Херсонщине. Но две атаки было из Беларуси и из Курской области. С понедельника уничтожено 51 БПЛА "Shahed" и 10 крылатых ракет, а сегодня еще есть Су-25 в наших достижениях. Если считать в процентном эквиваленте это более 85% "Шахедов" все же уничтожается на маршруте их следования", - сказал он.

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Иран предоставил РФ дроны-камикадзе: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов. Иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

Страна-агрессор регулярно атакует Украину дронами-камикадзе. 17 октября РФ запустила в сторону столицы Украины 28 иранских дронов. Сегодня стало известно о пятой жертве вражеской атаки Киева.

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