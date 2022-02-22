Карта позволяет ознакомиться с размещением российских войск возле Украины.

Киевские IT-специалисты анонимно создали онлайн-карту с данными о передвижениях российских войск вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.

Об этом пишет dev.ua.

Сервис берет данные у европейских спутниковых операторов, анализирует их и наносит отметки на карту о текущих позициях россиян. Программой учитывается их динамика.

При переходе на сайт появляется кликабельная геолокация, которая после манипуляций с мышкой открывает спутниковые снимки.

Также разработчики создали бот в Twitter. Он пишет о новых обнаружениях и других данных.

Однако проект совершенствуется. Авторы карты работают над качеством снимков и улучшают интерфейс с последующим привлечением аналитиков и модераторов.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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