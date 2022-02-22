Киевские IT-специалисты анонимно создали онлайн-карту с данными о передвижениях российских войск вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.
Об этом пишет dev.ua.
Сервис берет данные у европейских спутниковых операторов, анализирует их и наносит отметки на карту о текущих позициях россиян. Программой учитывается их динамика.
При переходе на сайт появляется кликабельная геолокация, которая после манипуляций с мышкой открывает спутниковые снимки.
Также разработчики создали бот в Twitter. Он пишет о новых обнаружениях и других данных.
Однако проект совершенствуется. Авторы карты работают над качеством снимков и улучшают интерфейс с последующим привлечением аналитиков и модераторов.
Признание Путиным "ЛДНР"
Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".
Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.
Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".
Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России
Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.
Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.