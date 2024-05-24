В частности, единственный эффективный метод - уничтожать пусковые установки, с которых россияне запускают ракеты.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, как защитить Харьков от постоянных российских ударов ракетами и дронами. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил в эфире информационного марафона.

"На самом деле, против С-300 очень сложно бороться из-за очень близкого расстояния от границы непосредственно с Российской Федерацией и сложности цели - ее достаточно сложно сбить. Поэтому, конечно что, лучший бы выход был, но к сожалению, это невозможно - это оттянуть просто Харьков территориально от границы. Здесь единственный эффективный метод - это непосредственное уничтожение самих пусковых установок", - сказал Евлаш.

Он добавил, что это задача более стратегического характера, которой занимаются военные.

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Также у него спросили, как бы на ситуацию с защитой Харькова повлияло размещение хотя бы двух зенитных ракетных систем "Пэтриот".

"Если мы берем баллистику, то "Петриот" как раз достаточно эффективен в отражении именно баллистического вооружения, аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Конечно, что "Петриот" - это мощное оружие. Однако, именно возле Харькова использование таких средств требует особых знаний, умений и навыков, потому что постоянно над территорией Харьковщины находятся десятки беспилотников", - сказал Евлаш.

При этом он сказал, что в случае с Харьковом системы "Пэтриот" потребуют прикрытия от других комплексов, и в частности, таких как Hawk и других для борьбы с беспилотниками и ракетами меньшего типа.

Отдельно представитель сообщил, что после утверждения в США дополнительного пакета помощи для Украины, ракеты в Воздушных силах есть и они готовы отражать воздушные нападения врага.

Удары по Харькову

Как сообщал УНИАН, 23 мая российские оккупанты нанесли 15 ударов по Харькову. Известно уже о 7 погибших, количество раненых возросло до 20.

По данным издания The Wall Street Journal, Украина обращалась в Белый дом с просьбой снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ.

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