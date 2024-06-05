Противники выставляют старые баржи вдоль Керченского моста, отметили партизаны.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в последнее время все чаще появляется информация о том, что российские оккупанты усиливают защиту незаконно построенного Крымского моста, в частности, старыми баржами.

По словам начальника пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука, причин для применения таких единиц может быть несколько. Например, определенные ракеты можно сбить с курса - они примут баржи за мост.

По данным партизанского движения "АТЕШ", враги выставляют старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров и тому подобное. Как пояснил Плетенчук в эфире "Эспрессо", оккупанты ранее держали вокруг Крымского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава. Однако, по его словам, сейчас россияне боятся потерять его из-за возможных ударов ВСУ, и пытаются защитить путепровод другими методами.

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"Они там всюду заборы лепят, заборы, что вдоль трассы, что вдоль моста. То есть теоретически, конечно, они (баржи, - УНИАН) должны как-то влиять на маршрут дронов, потому что такую конструкцию уничтожить можно. Но для этого нужно потратить соответственно тот же дрон, и сколько та баржа будет тонуть, тоже непонятно. Поэтому - да, все эти меры призваны компенсировать корабельно-катерную группировку вокруг моста", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что ранее вокруг Крымского моста российские захватчики держали 10-14 единиц корабельно-катерного состава. "Возникает закономерный вопрос: "Если вы раньше вокруг моста держали более 10 единиц корабельно-катерного состава, то что изменилось, и почему вы теперь там держите ноль?". Видимо, как-то надо там с воды защищать. Это же не потому, что передумали, тактику поменяли. Нет. Потому что не могут выйти в море, но компенсировать это, конечно, надо. И вот они компенсируют таким образом...", - сказал спикер.

По его словам, речь идет, в частности, о защите через усиление воздушной составляющей врага и соответствующие заграждения. "Что касается боновых, баржевых заграждений, то здесь может быть несколько целей. Очень теоретически - они (оккупанты, - УНИАН) могли бы размещать на них средства, которые могли бы озадачить ракету", - рассказал военный.

Он пояснил, что есть определенные системы наведения, в частности, советского времени, которые могут воспринимать такие заграждения за мост, когда находятся на подлете к нему. По его словам, из-за опасений вывести в морскую акваторию корабельно-катерный состав, у противника сложилась неоднозначная ситуация.

"У них такая ситуация получается интересная, когда и так плохо, и так плохо. И в море вывести корабли означает, что можно их потерять, и на базе их держать - получается, что применения нет", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что россияне для выхода в Черное море применяют в последнее время только подводные лодки. Среди них - "Алроса", проекта "Палтус", которая не является носителем "Калибров".

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

По данным Bild, ВСУ, вероятно, готовятся к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. Речь идет о том, что в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие - ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой. Говорится, что как минимум один из двух паромов утонул, в корпусе второго - большая пробоина. Оба парома, как отмечает военный обозреватель издания Юлиан Репке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.

Как пишет Bild, некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком готовящейся новой атаки на указанный путепровод. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив.

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