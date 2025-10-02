В ВСУ рассказали, как РФ может противодействовать 'Томагавкам'

Если Украина получит Томагавки, то другие страны также могут предоставить ракетное вооружение, считает Иван Тимочко.

В ряде стран, где США использовали для ударов Томагавки, эти крылатые ракеты показывали серьезные результаты. Однако во всех этих странах не было такой системы ПВО, которая есть у России.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Иван Тимочко - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, комментируя возможную передачу Томагавков Украине.

"Россия в начале, как только будет подтверждено, что мы получили эти ракеты, приоритетностью определит именно их - для сбивания, отслеживания, охоты, за пусковыми установками. Чтобы нивелировать этот первый эффект массированных ударов. Это перейдет в политическую плоскость", - сказал Тимочко.

В то же время он отметил, что в случае передачи Украине Томагавков, другие союзники, которые ограничивали передачу дальнобойного оружия, могут изменить свое мнение. В частности это касается немецких TAURUS.

"Это будет значительно усиливать нашу ракетную компоненту. Томагавки - это оружие, приоритетными целями для которого будут арсеналы, склады, воинские части, аэродромы, нефтеперерабатывающие станции или заводы ВПК", - пояснил Тимочко.

Он также отметил, что ни одно оружие, кроме ядерного, не сможет самостоятельно изменить ход боевых действий. Однако подобные виды вооружения могут повлиять на войну.

"Появление любой номенклатуры вооружения от западных партнеров всегда дает возможность получать или выравнивать преимущество. В данном случае мы больше уравниваемся в возможностях наносить ракетные удары на стратегическую глубину противника. Но здесь все будет зависеть от нескольких факторов. Первое - это объемы поставок, их бесперебойность, вариант - экспортный или прямой с характеристиками, которые выпускаются для самой страны-производителя. И также это будет зависеть от того, из чего их будут запускать. Также все будет зависеть от того, насколько удастся выстроить логистику под эти ракеты", - пояснил Тимочко.

"Томагавки" для Украины: что известно

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Томагавк. Он отметил, что окончательное решение по этому поводу должен принять президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Издание The Telegraph отмечает, что передача Украине ракет Томагавк может изменить ход войны. Издание отмечает, что в случае получения ракет, Украина направит их на командные пункты, склады боеприпасов и военные производственные площадки в тылу России. Теоретически удары по таким целям могут замедлить темпы наступления, затруднить пополнение фронта и нарушить командные структуры противника.

