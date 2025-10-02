Для развертывания украинской ракетной промышленности нужно время, а здесь нам уже дают необходимые для ударов по РФ ракеты, отметил эксперт.

Для Украины это будет огромным плюсом, если США передадут нам ракеты для глубинного поражения России. Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов эфире Радио НВ, комментируя публикацию в The Wall Street Journal.

"Если это близко к реальности, то это развертывание политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по отношению к Украине, к нашей войне. Это огромный плюс. Потому что для украинской ракетной промышленности нам нужно время, а здесь нам эти ракеты дадут вот завтра. То есть не нужно будет ждать 9 месяцев, чтобы производить условно Длинные Нептуны. Ракеты такие будут сейчас", - подчеркнул эксперт.

В то же время Жирохов отметил, что имеет "большой вопрос" относительно крылатых ракет "Tomahawk", потому что у Украины нет носителей для этих ракет, а вот "Barracuda" будет точно весомым усилением для нас.

"Barracuda- информации очень мало в открытых источниках, потому что они приняты на вооружение Соединенных Штатов только в 2024 году. Но даже та информация, которая есть, позволяет говорить, что эти мини-крылатые ракеты можно будет использовать с пусковых установок HIMARS, или с F-16. И это серьезное усиление. Опять же, там есть три модификации и только одна из них - это Barracuda-500 может лететь на 925 км. Другие - 220 и 300 с чем-то километров. Боевая часть там тоже не большая, как и на наших дипстрайк-дронах, но для российских электростанций и электроподстанций этого будет достаточно", - прокомментировал Жирохов.

"Томагавки" для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова американских чиновников сообщило, что США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

По их данным, в администрации президента США также рассматривают возможность предоставления Украине вооружения, что позволит поражать больше целей на территории страны-агрессора. Речь идет о поставках крылатых ракет "Tomahawk" и "Barracuda". В то же время окончательное решение еще не принято, отметило издание.

