Сообщается о двух погибших и шести раненых.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признал, что среди принимающих участие во вторжении в Украину чеченцев есть потери.

О них он сообщил на своей странице в Telegram.

"Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть потери. Двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени", — написал глава Чечни.

Ранее в Киеве бойцами ГУР была обезврежена группа опасных диверсантов-кадыровцев. "Доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была частично расстреляна, частично задержана группа чеченских диверсантов, которые передвигались по Киеву на машине скорой помощи", - писал Антон Геращенко.

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