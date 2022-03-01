Рамзан Кадыров / obzor.io
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признал, что среди принимающих участие во вторжении в Украину чеченцев есть потери.
О них он сообщил на своей странице в Telegram.
"Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть потери. Двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени", — написал глава Чечни.
Ранее в Киеве бойцами ГУР была обезврежена группа опасных диверсантов-кадыровцев. "Доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была частично расстреляна, частично задержана группа чеченских диверсантов, которые передвигались по Киеву на машине скорой помощи", - писал Антон Геращенко.