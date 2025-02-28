Аналитики сходятся во мнении, что членство в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины.

При поддержке Запада Украина становится больше, чем Россия. Тем не менее именно членство в НАТО является самой эффективной защитой страны от российской агрессии, пишет Fox News.

"Путину придется дважды подумать о возобновлении войны, если он решит, что крупные западные державы обязаны защищать Украину. Конечно, вступление Украины в НАТО поставит под удар американскую (и европейскую) кожу и авторитет. Это объясняет нерешительность и даже сопротивление Трампа такой концепции", - сказал старший научный сотрудник и директор Центра Европы и Евразии при аналитическом центре Hudson Institute Питер Раф.

Он отметил, что "запасной вариант" президента Украины Владимира Зеленского, если страну не возьмут в НАТО, заключается западных миротворческих войсках, которые будут способствовать прекращению огня. В издании напомнили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил о том, что Британия готова отправить в Украину свои войска, если это необходимо для достижения мира.

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"Если все остальное не удастся, Зеленскому, возможно, придется довольствоваться дальнейшим финансированием и военной помощью. Но он не собирается вести переговоры с самим собой, поэтому на публике он остается непреклонным в отношении гарантий безопасности", - добавил Раф.

Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди рассказала журналистам, что новый конфликт между Россией и Украиной вполне вероятен. По его словам, суровая правда заключается в том, что переговоры со стороны администрации президента США Дональда Трампа "не решат фундаментальный вопрос, стоящий на кону в этой войне".

"Цель Путина - не просто захватить еще немного территории на востоке Украины. Он по-прежнему полон решимости превратить Украину в вассальное государство и переписать более широкий порядок безопасности в Европе", - объяснил эксперт.

Харди считает, что членство Украины в НАТО является лучшим вариантом сохранения безопасности страны. Он уверен, что несмотря на то, что Трамп не поддерживает эту идею, США должны четко сформулировать, какую поддержку они могут оказать европейским войскам, которые будут обеспечивать безопасность в стране после войны.

"Администрация Трампа должна предоставить Европе ясность в вопросе о том, на какой вклад США она может рассчитывать. Украине также потребуется постоянная военная помощь со стороны Запада, включая США, хотя есть способы снизить нагрузку на американских налогоплательщиков, например, использование замороженных российских активов", - подчеркнул Харди.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно забыть о НАТО. Он отказался уточнить, каких уступок ждет от Киева и Москвы.

Кроме того, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц говорил о том, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не обсуждается. При этом Уолтц заявил, что Штаты "абсолютно преданы НАТО в целом".

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