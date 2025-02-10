В борьбе с оккупантами, украинцы намеренно нацеливаются на их командиров и штабы.

Французские подрядчики модифицировали сверхзвуковые одноместные самолеты Mirage 2000-5, которые были поставлены Украине. Теперь они могут быть вооружены крылатыми ракетами SCALP-EG, которые Франция также поставляет Украине.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, эти истребители расширят возможности украинских ВВС по нанесению глубоких ударов, например, по командным пунктам россиян.

Он отметил, что Mirage дополнят растущий флот F-16 в рамках обновления потрепанных украинских ВВС, которые в основном обходились несколькими сотнями советских боевых самолетов. "Военно-воздушные силы потеряли около 100 этих старых самолетов. 85 F-16 и, возможно, дюжина или больше Mirage 2000 дополнят сохранившиеся советские модели", - написал аналитик.

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Акс отметил, что Mirage могут выполнять задачи по атаках наземных целей, поскольку французские специалисты доработали эти истребители не только для перевозки SCALP-EG, но и для транспортировки планирующих бомб Hammer, которые Украина получает из Франции.

SCALP-EG имеют решающее значение. Ракеты весом 1,3 тонн, дальность действия которых составляет 250 км, с тандемными боеголовками, способными пробивать бункеры, могут поражать оккупантов там, где они наиболее уязвимы - в их штаб-квартирах.

При этом аналитик отметил, что "Миражи" будут полезны лишь в том случае, если у них будет достаточно боеприпасов. "Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, всего 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев", - поделился мнением аналитик, добавив, что Франция обещает поставлять больше этих ракет, но это займет некоторое время.

Mirage 2000 для Украины

6 февраля стало известно, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых истребителей Mirage 2000. По его словам, они должны усилить способности украинской противовоздушной обороны.

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