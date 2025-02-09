В частности, необходимо еще дождаться получения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Полученные на днях Украиной французские истребители Mirage 2000 - это самолеты 4+ поколения, которые прежде всего позволят существенно усилить авиационную составляющую противовоздушной обороны. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, объяснив, чего еще не хватает Украине для более эффективного использования данных самолетов.

"Они имеют современную авионику, системы радиолокации, которые видят на 100 километров, и дополнительно могут фиксировать любые воздушные и наземные цели на этом расстоянии и уничтожать их ракетами "воздух-воздух" или модульными авиабомбами в случае работы по наземным целям. Будут ли использоваться ракеты Storm Shadow/SCALP, пока говорить рано. Безусловно, мы все этого хотим, но надо дождаться, чтобы наши западные партнеры нам предоставили на это разрешение", - отметил эксперт.

При этом он акцентировал, что переданные Украине Mirage 2000-5F не предусматривает возможность эксплуатации этих ракет, но самолеты проходили определенную модернизацию для возможности работы по наземным целям.

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Также Храпчинский подчеркнул, что говорить о стопроцентно эффективном применении всех авиационных компонентов, можно будет только после получения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) - это позволит украинским силам самостоятельно планировать и решать боевые задачи.

"На первом этапе мы будем видеть прохождение боевого слаживания, работу пилотов уже в нашем воздушном пространстве, взаимодействие с другими бортами, с F-16, МиГ-29 или Су-27. Это позволит в дальнейшем принимать решения по планированию боевых задач, как именно эти самолеты будут применяться и с какими типами вооружений", - считает эксперт.

Отдельно он акцентировал на важности изменения подхода к выполнению боевых задач со стороны Воздушных сил:

"Нужно говорить об их модернизации, то есть создании возможности работать по натовским стандартам, которые предусматривают разрешение на самостоятельное выполнение некоторых элементов работы. То есть когда пилот самостоятельно принимает решение и выполняет боевую задачу, придерживаясь определенных доктрин… Сейчас такой подход вводится, но все равно есть остатки старых советских подходов, которые надо искоренять, и об этом надо говорить".

Истребители Mirage 2000 для Украины

Напомним, 6 февраля стало известно, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000.

"Украинские пилоты, прошедшие многомесячную подготовку во Франции, теперь будут помогать защищать небо над Украиной", - отметил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых истребителей Mirage 2000. По его словам, они должны усилить способности украинской противовоздушной обороны:

"Воздушный флот Украины и дальше расширяется. Уже прибыли первые истребители Mirage 2000 из Франции, которые усилят способности нашей противовоздушной обороны".

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