Никто не знает, как на самом деле будет действовать будущая администрация Трампа, но Украине надо продолжать защищать государство от российской агрессии.

Появление слухов о так называемых "мирных планах" будущего президента США Дональда Трампа не меняют намерения РФ уничтожать Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали во время выступлений участники Международного форума Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA 2024.

В частности, председатель подкомитета по вопросам культурной политики Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат Николай Княжицкий обратил внимание, что существует много мифов, которые касаются США.

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"Один из них, это то, что США будут проводить изоляционистскую политику. Надо посмотреть, вся эта изоляционистская политика будет касаться всего мира, или только Украины. Потому что я не верю в то, что США не будут заниматься тем, что будет происходить в Юго-Восточной Азии - на Тайване, в Японии, в Южной Корее, в Австралии, в Новой Зеландии и в этом регионе", - сказал Княжицкий.

При этом, депутат очень надеется, что так называемый изоляционизм США, о котором говорят, не будет касаться Украины.

Также он добавил, что сенатор Марко Рубио, как вероятная кандидатура Дональда Трампа на должность следующего государственного секретаря, был от США сопредседателем в международной организации по делам Китая, которая выступает против ограничений демократии в Китае. Княжицкий представляет Украину в этой организации.

При этом, возникают другие вопросы, на которые надо обращать внимание при обсуждении будущей политики США при новом президенте. Среди них - это роль США в НАТО и сколько Европа возьмет на себя ответственности за устойчивость своих структур.

"Мы слышим много разнообразных планов, которые объявляются по Украине, и переговоров, которые будет инициировать Дональд Трамп. Эти переговоры очень часто, особенно говорят бывшие советники Трампа - забудьте о своих территориях, давайте договоримся: вы не будете в НАТО, но вы откажетесь от территорий. Очевидно, для нас самое главное - сохранить наше государство и, очевидно, что мы должны исходить из наших реалий", - сказал Княжицкий.

В то же время, он объяснил, как союзники Украины в Центральной и Восточной Европе должны реагировать на такие заявления.

"Каждый из них понимает, что измена базовых демократических принципов в отношении Украины сегодня, завтра позовет такую же измену в отношении них, и именно поэтому надеяться на их поддержку, и получать их поддержку для нас чрезвычайно важно", - добавил он.

По его убеждению, сейчас большую роль будет играть лидерство в том, что будет происходить.

Он благодарен премьер-министру Польши Дональду Туску за намерение говорить о поддержке Украины с лидерами Великобритании и Франции. По его убеждению, Польша демонстрирует настоящее и большое лидерство в этой очень непростой ситуации.

В то же время, по убеждению депутата, Америка останется демократической и ее лидерство в мире будет сохранено, потому что Америке невыгодно это лидерство терять.

"Меня очень часто сейчас журналисты спрашивают как Украина относится к тому, что называют мирными инициативами, хотя мы их не знаем, это все только слухи. Как Украина отнесется к такой позиции или к другой? У меня всегда есть ответ на это: а какова позиция Путина по всем этим предложениям? Мне кажется, что Путин как хотел, так и стремится дальше уничтожить Украину как государство, восстановить советский союз и свое влияние на те государства, которые когда-то входили в Варшавский договор. И эти желания Путина являются неизменными", - добавил Княжицкий.

При этом, он говорит, что можно говорить о влиянии США и возможном влиянии на цены на нефть, о возможном ослаблении РФ из-за этого влияния и таким образом подталкивания россиян к переговорам.

"Но мы не знаем, как это будет происходить на самом деле. Поэтому у нас нет другого выхода, как дальше защищать нашу страну", - подчеркнул Княжицкий.

"Мирные планы" в отношении Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, Иван Ступак считает, что информационные вбросы о различных так называемых "мирных планах" завершения войны делаются для проверки реакции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что на различные "мирные планы" относительно войны России против Украины, информация о которых сейчас распространяется в медиапространстве со ссылкой на информированные источники, лучше "смотреть иронично или саркастически". Особенно, когда подобные планы, очень четко синхронизированные с российскими намерениями, называются "мирными соглашениями", "мирными планами" или "мирными инициативами".

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